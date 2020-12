Mega-Ansturm auf Wiener Eislaufplätze

Nach dem Wirbel um den Andrang in den Skigebieten, gibt es jetzt Aufregung um die Eislaufplätze in Wien.

Wien. Seit der Ski-Eröffnung am 24. Dezember gibt es Aufregung um den Ansturm auf die Lifte. Immer wieder kursierten Fotos von vollen Talstationen und dicht an dicht wartenden Freizeitsportlern vor den Liften. Teilweise mussten Straßen in einzelnen Skigebieten gesperrt werden, weil um die Liftstationen alles zugeparkt war. Am Semmering schloss man wegen des Andrangs die Rodelpiste, weil auch Absperrgitter nicht zum nötigen Corona-Abstand beitrugen. Jetzt werden die Eislaufplätze in Wien gestürmt.

Bereits gestern wurden, wegen des gewaltigen Staus an den Kassen, die Wiener Eistraum-Registrierung von vier auf acht Checkpoints aufgestockt - oe24 berichtete. Trotzdem kam es zu langen Warteschlangen. Bei herrlichem Sonnenschein pilgerten am Dienstag Tausende Wiener zum Rathausplatz. Heute gibt es ähnliche Szenen vor dem Eislaufverein im 3. Bezirk.

Wie Fotos zeigen standen am Mittwoch zahlreiche Eislauf-Gäste vor der Kasse an. Es bildete sich eine lange Warteschlange. Wie bereits am Tag zuvor beim Wiener Eistraum, standen hier immer wieder Personen ohne Abstand und auch vereinzelt ohne Maske an.

© Leserreporter

© Leserreporter