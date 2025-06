Mehrere schwere Motorrad-Unfälle in Österreich

Nach einem tödlichen Crash am Freitag in Kärnten, gab es am Samstag auch in Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg schwere Motorradunfälle.

Wien/Metnitz/Pettenbach. Ein 43-jähriger Mann aus Deutschland ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Metnitzer Landesstraße (L62) im Bezirk St. Veit an der Glan ums Leben gekommen. Der Mann war mit dem Motorrad von Metnitz in Richtung Friesach unterwegs, als er kurz nach 14.00 Uhr auf Höhe der Ortschaft Zwatzhof aus unbekannter Ursache stürzte, so die Polizei. Schwere Motorradunfälle gab es am Samstag auch in Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg.

Bei dem Unfall in Kärnten schlitterte der Lenker nach dem Sturz rund 20 Meter weiter und kam unter der Leitschiene zu liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde aber so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

38-jähriger Zweiradfahrer verunglückte in Oberösterreich schwer

Am Samstagvormittag verunglückte im oberösterreichischen Pettenbach (Bez. Kirchdorf) ein 38-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Gmunden, er wurde schwer verletzt. Der Mann dürfte laut Polizei einen links abbiegenden Pkw zu spät bemerkt haben und prallte gegen das Heck des Wagens. Durch den Aufprall wurde der 38-Jährige vom Motorrad geschleudert und kam in einem Feld zu liegen. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Zwei Motorradlenker kollidierten in Niederösterreich

Gleich zwei Notarzthubschrauber wurden am Samstag nach der Kollision zweier Motorradfahrer in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) angefordert. Die beiden verletzten Biker aus der Steiermark im Alter von 35 und 38 Jahren wurden Polizeiangaben zufolge in die Kliniken nach St. Pölten bzw. Amstetten geflogen.

Britischer Biker mit folgenschwerem Irrtum

Zu einer Kollision zwischen zwei Motorradfahrern kam es am Samstag gegen 9.45 Uhr auch in Gerlos (Bez. Schwaz) auf der B 165 in Richtung Gerlospass. Kurz vor der Landesgrenze wendete ein 70-jähriger Biker aus England seine Maschine, nutzte danach aber irrtümlich den linken Fahrstreifen. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Motorradlenker aus Deutschland. Beide stürzten und verletzten sich laut Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Motorradfahrer in Vorarlberg touchierte Baum

Einen Schwerverletzten gab es am Samstag auch in Vorarlberg: Ein 22-jähriger Motorradfahrer verlor kurz vor 14.00 Uhr in Rankweil (Bez. Feldkirch) die Herrschaft über seine Maschine, kam von der Straße ab und touchierte mit dem Vorderreifen einen Baum. Der Lenker kam rund zehn Meter unterhalb der Unfallstelle im Wald zu liegen. Laut Polizeiangaben erlitt der Mann eine schwere Oberschenkelverletzung.