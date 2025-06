Messerattacke mitten in Graz: Syrer (49) bei Haltestelle festgenommen

Ein 69-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag mitten am Grazer Jakominiplatz mit einem Messer angegriffen.

Gegen 16 Uhr verständigten Passanten die Polizei, nachdem es am Jakominiplatz zu einem Angriff mit einem Messer gekommen sei. Mehrere Streifen fuhren zum Einsatzort. Die Polizisten trafen vor Ort auf einen verletzten 69-jährigen Syrer. Der Mann wies eine Schnittverletzung an der Hand auf. Er gab an, von einem Bekannten mit einem Messer attackiert worden zu sein. Nach dem Angriff sei der Tatverdächtige davongelaufen.

Polizisten führten umgehend eine Fahndung durch. Anhand der Zeugenaussagen hielten Beamte den 49-jährigen syrischen Tatverdächtigen noch im Nahbereich, bei einer Straßenbahnhaltestelle, an und nahmen ihn fest. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Das Kriminalreferat führt die weiteren Ermittlungen.