Wieder Favoriten: Messer-Randale zwischen 8 Syrern

Kein Tag ohne blutige Attacke im Hotspot-Bezirk Favoriten. Und wieder sind die Beteiligten Syrer, die sich zu acht in einem Stiegenhaus in der Gellertgasse einen Pfefferspray- und Messer-Kampf lieferten. Der Hauptverdächtige ist ein 16-Jähriger, nach dem jetzt gefahndet wird.

Wien. Nur vier Häuserblocks vom Reumannplatz entfernt - wo zuletzt ein 15-jähriger Syrer auf einen 33-jährigen Landsmann eingestochen haben soll, weil ihn dieser Tage davor mit einem Messer im Streit verletzt hatte - der nächste blutige Vorfall mit einem Messer knapp außerhalb der Waffenverbotszone rund um die Favoritenstraße:

Demnach wurden Montagnachmittag um 15.40 Uhr laut aktueller Aussendung "mehrere Polizeikräfte in ein Mehrparteienhaus gerufen, da im dortigen Stiegenhaus eine zuerst verbale Auseinandersetzung eskalierte und mehrere Personen Verletzungen durch ein Messer erlitten". Außerdem versprühte ein Beteiligter - insgesamt waren acht Syrer involviert, die sich wegen Problemen in Folge eines Umzugs in die Haare geraten waren - bei der Randale auf den Treppen einen Pfefferspray.

Zwei zunächst unbekannte Täter flüchteten. Ein Syrer erlitt eine nicht lebensgefährliche Stichverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere Opfer wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung in häusliche Pflege entlassen.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen wurde einer der Täter, nämlich der das Messer gezückt und zugestochen hatte, ausgeforscht. Bei der staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchung an der Anschrift des 16-Jährigen wurde die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der Jugendliche konnte aber nicht angetroffen werden. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall sowie die Fahndung sind im Gange.