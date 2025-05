Nightstalker von Favoriten - Totprügler ein Serien-Täter?

Während die Trauer um den getöteten Nayeem H. - der am Islamischen Friedhof in Wien zu Grabe getragen wurde - ungebrochen ist, ändert sein Totprügler plötzlich seine Verantwortung - kann dabei aber einen bösen Verdacht nicht beiseite wischen.

Trauerfeierlichkeiten am muslimischen Friedhof in Liesing vor dem Grab des ermordeten Bangladeshi. © Privat ×

Wien. Mehrere Dutzend Männer, Zuwanderer und Freunde des Hinterbliebenen des 27-jährigen Bangladeshi waren am Mittwoch zur Beerdigung im Gebet in die Großmarktstraße in Liesing gekommen, um Nayeem H. zu verabschieden und seinen Tod zu betrauern, von dem zunächst alle dachten, es wäre ein Unfall mit Fahrerflucht auf der Grenzackerstraße gewesen. Dass sein völlig zertrümmertes Gesicht und die massiven Kopfverletzungen nicht darauf zurückzuführen sind, dass der junge Mann, der von zutiefst respektiert und gemocht und von seinem Umfeld als "sanfter Riese" bezeichnet wurde, von einem Lkw erfasst und mitgeschleift worden war - sondern auf Schläge und Tritte eines nächtlichen Angreifers zurückzuführen sind, können bis heute nur die wenigsten begreifen.

Vom Totprügler ist bisher Folgendes bekannt: Der 21-jährige Afaq K. ist ein Pakistani und seit Jahren auf Basis (s)einer Rot-weiß-rot-Karte legal in Österreich. Laut ersten Berichten hieß es, dass er ein massives Alkohol-Problem habe - auf sozialen Medien spricht er mit vom Selfie-Handy verdecktem Gesicht von "fighting my demon", nächtelang soll er durch Favoriten gestreift sein und möglicherweise nicht zum ersten Mal aus heiterem Himmel wie von Sinnen zugeschlagen haben.

Wie oe24 berichtete, fanden die Ermittler auf seinem Smartphone nicht nur Aufnahmen der brutalen Attacke gegen den Spaziergänger aus Bangladesh - den Film soll er später sogar einem Freund gezeigt haben, der ihn danach offenbar an die Ermittler verriet - sondern ein weiteres Video. Auf diesem ist zu sehen, wie der 21-Jährige einen derzeit noch unbekannten Mann - augenscheinlich einen Obdachlosen - schwer verprügelt. Angeblich gibt es noch ein weiteres Video von einem handgreiflichen Angriff auf einen weiteren Passanten. Ist der junge Pakistani gar ein Serien-Täter? Gibt es noch mehr Opfer und können ihm sogar bisher nicht geklärte Gewaltverbrechen zugeordnet werden? Ist er gar ein beginnender Nightstalker - auf Netflix läuft derzeit eine interessante Doku über einen ebenso genannten Serien-Killer, Entführer, Prügler und Kinderschänder in denn 1980er-Jahren in den USA. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.

Schock über Täter-Opfer-Umkehr

Rätsel nach "Unfall" auf Grenzackerstraße gelöst: Es war eine Prügel-Attacke. © Google Maps ×

Wohl nicht zuletzt auf anwaltliches Anraten macht der 21-Jährige aus der "puren Lust am Vernichten und Töten" - die am Handy-Video zu sehen sein soll - plötzlich in einer Täter-Opfer-Umkehr einen Verteidigungsakt, weil er sich damals in der Nacht auf den Donnerstag, dem 15. Mai, rund um Mitternacht einbildete, von seinem Gegenüber mit einer Waffe bedroht worden sein - von einem Mann, dem er davor noch nie begegnet war und auf den er dann einprügelte, bis der andere sich nicht mehr rührte und im Koma landete. Wie gesagt mit Verletzungen, die zunächst auf einem Crash mit einen Lastwagen schließen ließen! Obendrein soll er Nayeem H. dabei angeschrien und wüst beschimpft haben.

Bei allem Entsetzen darüber - es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Bangladeshi erlag zwei Nächte später um 21.30 Uhr im Spital seinen schrecklichen Verletzungen.