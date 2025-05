Auf Straße erschlagen: Weiteres Gewalt-Video von Psycho-Killer aufgetaucht

Ein weiteres Opfer ist auf dem anderen Video zu sehen.

Wien. Eine furchtbare Bluttat ereignete sich Mitte Mai auf der Grenzackerstraße in Favoriten. Dort wurde ein Bangladescher (27), der von seinem Umfeld als "sanfter Riese" bezeichnet wird, brutal attackiert - ohne Grund in Mordlust. Das Opfer starb an seinen schweren Verletzungen zwei Tage später im Spital.

Ein Pakistani (21) konnte aufgrund eines anonymen Hinweises schließlich gefasst werden. Besonders blutrünstig: Der Angreifer hatte die brutale Attacke auf den 27-Jähriger (er lag schon am Boden) mit dem Handy gefilmt. Zu sehen ist, wie der Tatverdächtige auf den Kopf des Opfers eintritt und dessen Gesicht zertrümmert.

Attacke auf weiteres Opfer gefilmt

Nun soll ein weiteres Video mit einem Übergriff des Beschuldigten aufgetaucht sein. Dies bestätigt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nina Bussek. Die Ermittlungen dazu sind im Gange.

In dem Video soll ein weiteres Opfer brutal attackiert werden. Top-Anwalt Werner Tomanek hat den Fall des Pakistani übernommen. Die Familie des 21-Jährigen hätte sich an den Verteidiger gewandt. Sein Mandant hätte "ein Alkohol-Problem". Dieses erst würde bei ihm zu Gewalt führen.

Wie viele weitere Taten der Tatverdächtige noch begangen haben soll ist derzeit unklar. Laut Polizei laufen aktuell zwei weitere Ermittlungen wegen Körperverletzung.

rchtbarere Details zu der brutalen Attacke am 15. Mai kommen derzeit ans Licht. Das Opfer, ein Bangladescher, wurde damals schwer verletzt am Gehsteig auf der Grenzackerstraße in Favoriten aufgefunden. Zwei Tage später starb der 27-jährige Mann im Spital. Er war von einem vorerst Unbekannten auf offener Straße erschlagen worden.

Aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung ermittelte das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, demnach aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Anonymer Hinweis führte zum Täter

Nach einem Zeugenaufruf ging bei der Polizei ein anonymer Hinweis zum Tatverdächtigen ein. Dieser hat sich aufgrund von Ermittlungen erhärtet. Nun wurde der mutmaßliche Täter am Samstagmorgen gegen 5 UHr in seiner Wohnung in Favoriten festgenommen. Es handelt sich um einen 21-jährigen Pakistani.

Video während der Tat

Ermittler fanden auf einem Handy des Mannes ein Video, welches während der brutalen Tat aufgenommen wurde. In einer ersten Vernehmung zeigte er sich vollumfänglich geständig. Weitere Ermittlungen zum Tatmotiv sind im Gange.

Es war reine Mordlust

Besonders schockierend: Das Motiv für die tödliche Prügelattacke soll reine Mordlust gewesen sein. Der 21-jährige mutmaßliche Täter soll im Blutrausch auf sein Opfer eingeschlagen und ihm das Gesicht zertrümmert haben - ohne Grund.

Laut Polizeisprecherin sei das Opfer ein paar Meter hinter dem mutmaßlichen Täter einfach spazieren gegangen. Der Pakistani habe sich dann plötzlich umgedreht und hätte ohne Vorwarnung brutal zugschlagen. Als das von der Familie als "sanfter Riese" bekannte Opfer bereits am Boden lag, soll der Angreifer sein Handy gezückt und die seine Tritte gegen den Kopf des Mannes gefilmt haben.

Gegen den Tatverdächtigen sollen laut Polizeisprecherin Anna Gutt aktuell zwei Ermittlungsverfahren laufen, wegen Körperverletzung.