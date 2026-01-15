Ex-Freundin überwältigt, bedroht und Wohnung verwüstet

Ein Wiener (22) drehte völlig durch: Er lauerte seiner Ex-Freundin am helllichten Tag auf und hielt sie in ihrer Wohnung fest.

Wien. Eine 25 Jahre alte Frau musste am Mittwochnachmittag Schreckliches in ihren eigenen vier Wänden im 2. Wiener Gemeindebezirk durchmachen.

Ihr Ex-Freund (22) lauerte ihr im Stiegenhaus ihres Wohnhauses auf, überwältigte sie und drängte sie in ihre Wohnung. "Dort nötigte er die 25-Jährige, die gerade im Begriff war, umzuziehen, ihm ihre neue Wohnadresse mitzuteilen. Zudem bedrohte er sie mehrfach mit dem Umbringen, verwüstete das Wohnzimmer und beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der Wienerin gelang es, mit ihrem Handy einen Nachbarn zu verständigen, der daraufhin sofort den Polizeinotruf wählte. Als die Uniformierten eintrafen, verhielt sich der Verdächtige äußerst aggressiv, beschimpfte die Einsatzkräfte und versuchte mehrmals, zu flüchten.

Daraufhin wurde der 22-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein im Zuge seiner Personsdurchsuchung aufgefundenes Pfefferspray wurde sichergestellt.