Haus ging in Flammen auf: drei Verletzte

Die Feuerwehr musste einen Bewohner von einem Balkon im ersten Stock retten. Insgesamt drei Personen wurden verletzt.

OÖ. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Dienstagnachmittag in Pierbach (Bezirk Freistadt). Kurz vor 14 Uhr brach aus unbekannter Ursache ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Mehrere Zeugen alarmierten sofort die Feuerwehr.

Die alarmierten Feuerwehren bekämpften die Flammen. © FF Pierbach

Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen Teile des Erdgeschosses bereits in Flammen. Ein Bewohner befand sich auf einem Balkon im ersten Stock und schrie um Hilfe. Nachbarn hatten zuvor bereits versucht, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen und brachten eine Leiter, um den Mann zu retten – jedoch ohne Erfolg.

"Mittels schweren Atemschutz, Rettungsplattform, Spineboard und Schleifkorbtrage wurde die Person vom Balkon gerettet", so die Feuerwehr. Der Mann hatte eine größere Menge Rauchgase eingeatmet und wurde nach der Erstversorgung mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden zwei weitere Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Freistadt eingeliefert.

Die Florianis konnten unter schwerem Atemschutz den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Ausmaß des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.