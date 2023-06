Mit AIRWAVES® fresh unterwegs durch den Festival-Sommer

Die Festivalsaison hat begonnen, die Vorfreude steigt. Ganz Europa feiert den Sommer mit Outdoor-Konzerten unterschiedlichster Genres. Egal, ob Rock, Pop, HipHop, Techno oder Ambient – Festivals sind kleine Fluchten aus dem Alltag. Ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl liegt in der Luft, wenn alle mitsingen, sich im Takt wiegen und tanzen. Drei Tage den Stress von Job, Studium oder Schule vergessen, glücklich sein, feiern, neue Freundschaften schließen, sich vom Sound umwehen und mitreißen lassen.

In Kroatien seit zehn Jahren ein Hit: Das Lighthouse Festival – „Electronic music on vacation“ in Tar. In und um das Dorf herum gibt es sechs Outdoor-Bühnen und Indoor-Clubs, die Stars, Newcomern und Geheimtipps eine Bühne bieten. Als Support Act und offizieller Partner sorgt Airwaves® auf dem Festival für Freshness, Atempausen und einen stimmigen Cool-down.

An den mobilen Refreshment Stationen von Airwaves können Festivalfans sich eine Auszeit vom Trubel gönnen und wieder Frische tanken. Mit dem Support des Lighthouse Festivals launcht die beliebte Kaugummi-Marke die „Immer fresh unterwegs“-Kampagne, die seit dem vergangenen Jahr erfolgreich in Deutschland läuft, nun auch in Österreich. Als zweitgrößte Marke im Bereich Kaugummi baut Airwaves dadurch die Relevanz bei den jüngeren Zielgruppen weiter aus.

Viele Music Lover nutzen den Festival-Sommer, um nach einer anstrengenden Phase im Job, Studium oder in der Schule auf andere Gedanken zu kommen und unvergessliche Momente zu erleben. Die Lern- und Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert und ist stressiger geworden. Das Kauen eines zuckerfreien Kaugummis kann in vielen Situationen eine gute Strategie sein, um Anspannungen zu vertreiben und wieder entspannter durchzuatmen. Der Menthol-Kick von Airwaves ist immer und überall ein smarter Move – beim Lernen, im Job, vor einem Date oder Termin und zur Erfrischung zwischendurch, z.B. auf einem Festival, wenn das Shirt vom Tanzen in der Crowd am Körper klebt.

Genieße den Festival-Sommer mit Airwaves – danach bist du garantiert fresh unterwegs!