Mordalarm: 27-Jährige tot in Wohnung aufgefunden

Schockfund in Wien-Margareten: Die Leiche einer jungen Frau wurde in einer Gemeindewohnung gefunden.

In einer Gemeindewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zentagasse wurde die Leiche einer 27-jährigen Frau gefunden.

Die Nachbaren hatten aufgrund eines starken, unangenehmen Geruchs im Gebäude die Einsatzkräfte alarmiert. "Es stank fürchterlich", erzählt ein Nachbar gegenüber oe24. "Ich konnte den Geruch vorerst nicht einordnen".

Nachdem sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung verschafft hatte, kam der Schock-Fund. Sie fanden dort die Leiche einer verwesten Frau vor. Die Wohnungsmieterin, sie lebte alleine, konnte nur noch tot entdeckt werden. Wie lange ihre Leiche schon dort lag, ist noch nicht klar. Denn auch aufgrund der aktuell hohen Temperaturen ist der Verwesungsprozess etwas schneller. Trotzdem dürfte die Frau schon mehrere Tage tot sein.

Da die Frau auch Verletzungen aufwies, kann die Polizei derzeit ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Es könnte sich aber auch um einen Selbstmord handeln. Eine Obduktion wird durchgeführt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Befragt werden in dem Fall derzeit das Umfeld des Opfers, Freunde und Bekannte. Die 27-Jährige wurde nicht als vermisst gemeldet, unter anderem auch, weil sie arbeitslos und es so niemandem aufgefallen ist. Details und Hintergründe bleiben vorerst unklar.