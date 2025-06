Kult-Band "Culcha Candela" zu FPÖ: "Ar***geigen" & "Braune"

FPÖ-Bors: "Culcha Candela beleidigt Millionen Wähler und Mitglieder."

Bei ihrem samstäglichen Auftritt auf der Tullner Donaubühne dürfte die deutsche Kult-Band "Culcha Candela" die Freiheitliche Partei diffamiert haben. Am Sonntagvormittag erreichte die oe24-Redaktion eine Aussendung von FPÖ Tulln Stadtrat LAbg. Andreas Bors mit folgendem Wortlaut:

"Es ist eine bodenlose Frechheit, dass auf einer Bühne, die mit öffentlichen Mitteln betrieben wird, eine ausländische Band die stärkste Partei Österreichs in dieser Weise diffamiert. Das ist kein künstlerischer Ausdruck, das ist plumpe politische Hetze. Millionen Wähler pauschal zu beleidigen, ist ein Affront gegen die Demokratie und gegen den respektvollen Umgang, den sich viele Bürger erwarten", so der Tullner Tourismus-Stadtrat. Demnach habe die deutsche Musikgruppe auf der Bühne "alle FPÖ-Mitglieder und -Wähler pauschal als 'Arschgeigen' und 'Braune' beschimpft".

Andreas Bors (FPÖ) © FPÖ Niederösterreich

"Musik und Sport sollten nicht politisch missbraucht werden. Ich erhoffe mir vom Tullner Bürgermeister und Veranstalter eine Distanzierung und klare Maßnahmen, damit Künstler, die in Tulln auftreten, künftig nicht mehr zur Spaltung und politischen Diffamierung beitragen. Solche Künstler haben auf einer öffentlich geförderten Bühne in Tulln nichts verloren. So können sie sich in Berlin aufführen", schließt Bors sein Statement.