Mordalarm in Graz: Nachbar verhaftet!

In Graz ist es offenbar am Freitag zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Ersten Informationen nach soll ein Nachbar (53) eine ältere Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus getötet haben.

Stmk. Eine 72-jährige Frau ist am Mittwoch im Bezirk Jakomini nach einer schweren Attacke durch einen Nachbarn - mit dem sie davor einen heftigen Streit gehabt hatte - gestorben: Gegen 12.30 Uhr alarmierte das Rote Kreuz die Polizei. Die Frau wurde schwer verletzt im Innenhof eines Mehrparteienhauses nahe der Scheigergasse gefunden. Alle Reanimationsmaßnahmen halfen nichts mehr. Nach Drama-Beziehung: Jenny (34) in Kopf geschossen

Axt-Mörder (22) schlägt Frau auf Uni-Campus den Kopf ab

Türke (44) nach Todes-Schüssen zu 20 Jahren Haft verurteilt Die Polizei schloss von Anfang ein Gewaltverbrechen nicht aus und leitete eine großangelegte Fahndung im gesamten Stadtgebiet von der Murmetropole ein – mit Streifenwagen, Drohnen, Kriminalisten und Diensthunden. Kurze Zeit später wurde ein 53-jähriger Nachbar festgenommen. Der Mann wurde in seiner Wohnung in dem Haus festgenommen, nachdem er sich verdächtig verhalten und flüchten wollte. Er soll die Rentnerin im Streit tödlich verletzt haben. Massive Kopfverletzungen -

Tatwaffe noch nicht gefunden Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Tathergang laufen. Derzeit sind bereits erste Vernehmungen und Erhebungen im Umfeld der beteiligten Personen im Gange. Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Tote wies massive Kopfverletzungen auf. Die Spurensicherung suchte im Umfeld noch nach einer möglichen Tatwaffe.