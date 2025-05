Axt-Mörder (22) schlägt Frau auf Uni-Campus den Kopf ab

In Polen hat ein 22-Jähriger - neuesten Infos zufolge ein Jurastudent- eine Frau auf einem Universitätscampus mit einer Axt getötet und dabei den Kopf abgetrennt. Einem Security fügte er überdies lebensgefährliche Verletzungen zu.

Warschau. Eine weitere Person sei bei dem Angriff verletzt worden, teilte die Polizei in Polen mit. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

22-jährige Pole

Den Angaben zufolge war der 22-jährige Pole aus Gydnia (Jus-Student im 3. Jahr) am Abend auf das Gelände der Warschauer Universität eingedrungen. Er habe mit der Axt die 53-jährige Universitätsmitabeiterin angegriffen, die gerade dabei war, einen Hörsaal abzuschließen, schrieb das Portal Onet.

An Gliedmaßen und am Bauch schwer verletzt

Dabei habe er sein Opfer an den Gliedmaßen und am Bauch schwer verletzt und der Frau mit Axthieben den Kopf abgetrennt. Bei dem zweiten Opfer des Angriffs soll es sich demnach um einen Wachmann der Universität handeln, der der Frau zu Hilfe kommen wollte. Er musste mit lebensgefährlichen Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht werden. Zum möglichen Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt. Der Verdächtige wird derzeit in einem Polizeigewahrsam auf einer der Warschauer Wachen festgehalten und verhört.

Wie bekannt wurde, soll er Axt-Killer einem 39-jährigen Mitarbeiter der Uni-Security, der die Frau beschützen wollte, Schnittwunden an beiden Händen und am Kopf zugefügt haben. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

„Aufgrund der aktuellen Ereignisse erkläre ich morgen, den 8. Mai 2025, zum Trauertag an der Universität Warschau“, gaben der Rektor und das Kollegium der Rektoren der Universität Warschau bekannt.