Eine 40-Jährige ist am Sonntag in Warth (Bregenzerwald) mit ihren Söhnen im Alter von sieben und zehn Jahren in Bergnot geraten.

Sie stieg mit den Buben in den Klettersteig am Karhorn (2.416 Meter) ein, hatte aber den Schwierigkeitsgrad des Klettersteigs unterschätzt. In der Hälfte der Tour begann der Siebenjährige, der über keinerlei Klettersteig-Erfahrung verfügte, zu weinen und weigerte sich weiterzugehen. Nach einem Notruf wurde das Trio per Tau vom Helikopter geborgen.