Mutter und Tochter (8) bewusstlos in Bett - Kohlenmonoxidvergiftung!

Gase von einem Schwelbrand bei einer Pelletsheizung waren vermutlich über die Lüftung in Wohnung eingedrungen. Zum Glück konnte die Mutter noch ein letztes Telefonat führen.

Ktn. Eine Villacherin und ihre achtjährige Tochter haben Donnerstagfrüh in einer Wohnung eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die beiden wurden von der Feuerwehr gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte um 6 Uhr in der Früh ihren Vater angerufen und verwirrt gestammelt, dass sie nicht wisse, wo sie sei und dass ihre Tochter nicht auf ihre Fragen antworten würde. Höchst besorgt alarmierte der Vater per Notruf die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr raste sofort vor Ort und fand die beiden bewusstlosen Personen in einer Wohnung im Stadtteil Lind. Nach kurzer Erkundung führte ein Atemschutztrupp eine sogenannte "Crashrettung" durch: Das Kind und die Frau wurden aus der Wohnung gerettet und einem Notarztteam des Roten Kreuzes übergeben.

Die Mehrgasmessgeräte der Feuerwehr zeigten eine gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung an, weshalb eine sofortige Evakuierung des Mehrparteienhauses angeordnet wurde. 13 Bewohner und eine Katze wurden in Sicherheit gebracht. Sowohl in der Tiefgarage als auch im Heizraum wurden noch höhere CO-Werte festgestellt, weshalb der dortige Pellets-Lagerraum ausgeräumt wurde. Dabei wurde ein Schwelbrand im Lagerraum festgestellt. Die Brandursache war vorerst unklar.