Nach Amoklauf in Graz: Anschlagsdrohungen an Schulen verschickt

Der Jugendliche verschickte mehrfach Bomben- und Anschlagsdrohungen.

Die Polizei konnte einen Burschen (15) entlarven, der nach dem Amoklauf von Graz, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen, mehrere Anschlagsdrohungen gegen Schulen gerichtet haben soll. Weitreichende Evakuierungen waren die Folge.

Umfassende Ermittlungen der Polizeiinspektion Stainz mit Unterstützung eines IT-Ermittlers der Kriminalassistenzdienststelle (KAD) Deutschlandsberg führten nun zur Ausforschung des 15-jährigen Weststeirers. Er steht im Verdacht, in den Tagen nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz mehrfach Bomben- sowie Anschlagsdrohungen gegen Schulen im Bezirk Deutschlandsberg gerichtet zu haben. Dabei versendete der Teenie jeweils Mail-Nachrichten an die Mittelschule Stainz. Diese führten in der Folge an insgesamt vier unterschiedlichen Tagen im Juni 2025 zu umfassenden Evakuierungen und Maßnahmen der Polizei.

Konkrete Gefahren konnten dabei in keinem der Fälle festgestellt werden. Betroffen waren Volksschule, Mittelschule und Polytechnische Schule in Stainz sowie – in einem Fall – das Schulzentrum in St. Stefan ob Stainz samt Volksschule, Mittelschule und einem Kindergarten. Der ordnungsgemäße Schulbetrieb konnte an diesen Tagen nicht fortgesetzt werden.

Teenie muss Einsätze zahlen

Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Hausdurchsuchung beim 15-Jährigen an. Diese wurde vergangenen Montag (28. Juli 2025) durchgeführt. Dabei stellten Ermittler elektronische Datenträger beim Burschen sicher. Der 15-Jährige selbst zeigte sich zu den Drohungen geständig. Zum Motiv gab er an, von einem weiteren Burschen angestiftet worden zu sein. Diesbezüglich sind noch weitere Ermittlungen im Gange.

Der 15-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wird ein Kostenersatz für den entstandenen Aufwand der Polizeieinsätze geprüft.