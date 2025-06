Nach Fake-Interview um Clint Eastwood: Kurier feuert Autorin Sereda

Clint Eastwood attackiert "Kurier": "Komplette Fälschung" Zum 95. Geburtstag von Clint Eastwood erschien am Wochenende ein vermeintliches Interview in der österreichischen Tageszeitung „Kurier“. Doch nun sorgt der Hollywoodstar selbst für eine scharfe Wende: Das Interview hat nie stattgefunden, wie Eastwood in einem offiziellen Statement klarstellt