Nach Mega-Lkw-Crash regnete es Banknoten: Polizei ermittelt

In Kisten, die bei dem Crash zum Teil zerbrochen sind, wurden unter 200.000 Euro gefunden.

Nach einem Unfall am Freitag ist der Tunnel Vösendorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) Richtung Schwechat stundenlang gesperrt gewesen. Es bildete sich kilometerlanger Stau.

An dem Unfall beteiligt waren seinen Angaben zufolge vier Lkw und ein Pkw, eine Person wurde verletzt. Ausweichen war über die Wiener Südosttangente (A23) möglich. Auf der Südautobahn (A2) reichte der Stau bis IZ NÖ-Süd bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) zurück. Fünf Feuerwehren mussten zu dem Unfall ausrücken. Ein Brand bei zwei Lkws konnte gelöscht werden.

Bei den Aufräumarbeiten fanden die Einsatzkräfte etliche Euroscheine, die vorerst nicht zugeordnet werden konnten. Es soll sich um einen Betrag zwischen 100.000 und 200.000 Euro handeln. Verpackt waren die Banknoten laut ORF NÖ in Kisten, einige davon dürften bei dem Crash zerbrochen sein. Die Nationalbank wurde eingeschaltet, um festzustellen, woher das Geld stammt, ob es sich um Mafia-Geld oder gar um Blüten handelt.