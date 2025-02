Nachtschwärmerin (24) auf Heimweg niedergestochen!

Auf dem nächtlichen Heimweg wurde eine junge Wienerin in der Webgasse nahe der Mariahilfer Straße überfallen, der Umhängetasche beraubt und niedergestochen.

Wien. So viel ist bisher über den brutalen Raub an einer Nachtschwärmerin mitten in der Stadt im 6. Bezirk bekannt: In den Samstagmorgenstunden um 04:15 Uhr in der Früh alarmierte ein geschockter Passant die Polizei, nachdem er eine verletzte Frau, die am Gehsteig lag, bemerkt hatte.

Mit Bauchstich ins Spital geliefert

Als die Beamten vor Ort kamen, fanden sie eine 24-jährige Einheimische die noch vor ihrer Überstellung ins Krankenhaus gegenüber den Polizisten berichtete, dass sie Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden sei: "Der Mann hat mir einfach so einen Stich versetzt und ist dann weggerannt." Der blutige Überfall ging so schnell vonstatten, dass die Wienerin keine Personenschreibung des Angreifers abgeben konnte - nur, dass sie sich gewehrt hatte, als das Phantom nach ihrer (Umhänge-)Handtasche griff. Die junge Frau wurde im Bauchbereich verletzt.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den (noch) unbekannten Verdächtigen vor, während oder nach seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) an das LKA Wien, Außenstelle Mitte, unter 01-31310-43800.