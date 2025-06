Nackter pöbelt Gäste an und springt in Brunnen

Mehrere Gäste hatten aufgrund des Nackerten das Lokal verlassen.

OÖ. Für skurrile Szenen sorgte ein 53-Jähriger am Sonntagnachmittag mitten im beschaulichen Bad Ischl. Denn zuerst pöbelte der Mann aus dem Bezirk Gmunden Gäste eines Lokals an, danach zog er sich einfach aus uns sprang - wohl aufgrund der sommerlichen Temperaturen- in den Franz-Carl-Brunnen, um sich abzukühlen.

Die entsetzen Gäste verließen zum Teil das Lokal und alarmierten die Polizei. Doch als die Beamten vor Ort waren, hatte der Nackerte bereits das Weite gesucht. Eine Unterhose, seinen Rucksack und eine Bierflasche hatte er allerdings zurückgelassen. Weil der Unruhestifter kurze Zeit später wieder auftauchte, konnte er schließlich von der Polizei gefasst werden.

Doch anstatt Einsicht zu zeigen, verhielt er sich renitent und verweigerte zudem seine Identität bekannt zu geben. Sein Verhalten veranlasste die Beamten dann auch, ihn kurzzeitig festzunehmen. Der 53-Jährige wird angezeigt.