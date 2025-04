Neue Tier-Seuche rollt auf Österreich zu

Im Dienste Ihrer Majestät... Wird ER der nächste Bond? James Nelson-Joyce wird als Kandidat für die Rolle des nächsten James Bond gehandelt, insbesondere nachdem seine Popularität durch seine Rolle in der BBC-Serie "This City Is Ours" gestiegen ist. Bookmaker Coral bewertet seine Chancen mit 6/1, was ihn zu einem ernstzunehmenden Anwärter macht.