Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Illegal entsorgt – 20 E-Scooter aus Donau geholt
© Freiwillige Feuerwehr Zeiselmauer

Polizei ermittelt

20 gestohlene E-Scooter in Donau versenkt

08.11.25, 13:58
Teilen

Die geborgenen Fahrzeuge wurden an die Polizei Klosterneuburg übergeben.

Niederösterreich. Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Zeiselmauer: Am 5. November wurden rund 15 bis 20 E-Scooter aus der Donau geborgen. Die Fahrzeuge waren im Uferbereich nahe Klosterneuburg illegal entsorgt worden. Gemeinsam mit der Wasserpolizei und unter Einsatz einer Polizei-Drohne suchten die Einsatzkräfte das Gebiet ab. "Unsere Mannschaft führte die Bergung der aufgefundenen Roller teilweise unter Verwendung von Wathosen direkt aus dem Wasser durch", berichtet die Feuerwehr Zeiselmauer auf ihrer Homepage.

Aufgrund der einsetzenden Dämmerung musste die Suche vorzeitig beendet werden. Die bereits geborgenen Fahrzeuge wurden an die Polizei Klosterneuburg übergeben. Sie dürften aus einer Serie von rund 600 E-Scootern stammen, die zuvor in Kierling gestohlen worden waren, wie die "NÖN" berichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden