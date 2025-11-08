20 gestohlene E-Scooter in Donau versenkt

Die geborgenen Fahrzeuge wurden an die Polizei Klosterneuburg übergeben.

Niederösterreich. Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Zeiselmauer: Am 5. November wurden rund 15 bis 20 E-Scooter aus der Donau geborgen. Die Fahrzeuge waren im Uferbereich nahe Klosterneuburg illegal entsorgt worden. Gemeinsam mit der Wasserpolizei und unter Einsatz einer Polizei-Drohne suchten die Einsatzkräfte das Gebiet ab. "Unsere Mannschaft führte die Bergung der aufgefundenen Roller teilweise unter Verwendung von Wathosen direkt aus dem Wasser durch", berichtet die Feuerwehr Zeiselmauer auf ihrer Homepage.

Aufgrund der einsetzenden Dämmerung musste die Suche vorzeitig beendet werden. Die bereits geborgenen Fahrzeuge wurden an die Polizei Klosterneuburg übergeben. Sie dürften aus einer Serie von rund 600 E-Scootern stammen, die zuvor in Kierling gestohlen worden waren, wie die "NÖN" berichtet.