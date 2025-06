20 Jahre Amethyst Welt: Maissau feiert Europas violettes Juwel

In Maissau wird gefeiert! Zwei Tage lang steht die Amethyst Welt ganz im Zeichen ihres 20-jährigen Bestehens. Ein Fest für Jung und Alt kündigt sich an, das Edelstein-Erlebnis, Kabarett und Magie auf unverwechselbare Weise vereint.

Der Startschuss für das große Jubiläumsfest fällt am Donnerstag, dem 5. Juni. An diesem Abend verwandelt sich die Amethyst Welt in eine Bühne für scharf gewürzte Satire und feine musikalische Pointen. Die Kabarettgruppe Scherzinfarkt präsentiert ihr neues Programm mit dem Titel "Es ist angerichtet!".

Mit messerscharfem Witz, sprühender Spielfreude und bissigem Humor nehmen Doris Happl, Richard Stanzl, Reinhold Nowotny und Edgar Pleyer das Publikum mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des österreichischen Alltags. Politik, Gesellschaft und menschliche Schwächen landen dabei allesamt im satirischen Kochtopf. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Vorstellung startet um 19:30 Uhr. Karten sind um 25 Euro.

Magische Familienmomente am Freitag

Am Freitag, dem 6. Juni, rückt die ganze Familie ins Zentrum des Geschehens. Um 15 Uhr beginnt eine Zaubershow, die Kinderherzen höherschlagen lässt und Erwachsene zum Staunen bringt. Zauberkünstler Flokus Pokus betritt gemeinsam mit seinem frechen Vogel Günther die Bühne. Mit spektakulären Tricks, urkomischen Einlagen und vielen Mitmachmomenten schafft das Duo ein Erlebnis, das Spaß und Faszination miteinander verbindet. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis 3 Jahre dürfen kostenlos mit dabei sein. Lachen, Miträtseln und Staunen stehen im Mittelpunkt dieses Nachmittags, der die Magie der Amethyst Welt für einen Moment zum Leben erweckt.

"Es ist angerichtet!" lautet der Titel des neuen Programms der Kabarettgruppe Scherzinfarkt. © Karin Vogt ×

Zwei Tage voller Glanz, Geschichte und Gefühl

Das große Jubiläum der Amethyst Welt Maissau ist mehr als nur ein Fest. Es ist eine emotionale Zeitreise durch zwei Jahrzehnte voller Edelstein-Erlebnisse, lebendiger Wissensvermittlung und stetigem Wachstum. Seit der feierlichen Eröffnung im Jahr 2005 hat sich das niederösterreichische Ausflugsziel zu einem echten Juwel für Besucher aus aller Welt entwickelt. Heute begeistert die Erlebniswelt mit einer Vielzahl von Attraktionen, darunter der berühmte Amethyst-Schaugang, das Edelsteinhaus, das Schatzgräberfeld und viele interaktive Angebote für Groß und Klein.