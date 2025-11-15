Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Rettungssirene
© getty

Tödlicher Unfall

26-Jähriger in Traktor eingeklemmt – tot

15.11.25, 21:17
Teilen

Der 26-Jährige wurde zwischen Hubmast und Kotflügel eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Bad Großpertholz. Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstag im Gemeindegebiet von Bad Großpertholz in Niederösterreich ereignet. Ein 26-jähriger Mann wurde zwischen dem Hubmast und dem Kotflügel eines Traktors eingeklemmt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte er versucht, das Hubgerüst hochzufahren. Dabei kippte der Hubmast um. Die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren kam für den Mann zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden