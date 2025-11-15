26-Jähriger in Traktor eingeklemmt – tot

Der 26-Jährige wurde zwischen Hubmast und Kotflügel eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Bad Großpertholz. Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstag im Gemeindegebiet von Bad Großpertholz in Niederösterreich ereignet. Ein 26-jähriger Mann wurde zwischen dem Hubmast und dem Kotflügel eines Traktors eingeklemmt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte er versucht, das Hubgerüst hochzufahren. Dabei kippte der Hubmast um. Die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren kam für den Mann zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.