Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn lenkte Samstagabend gegen 18.45 Uhr einen Pkw auf der B35 in Retz in Fahrtrichtung Oberretzbach. Laut Polizei soll der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und gegen einen Baum geprallt sein. Es kam jede Hilfe zu spät: Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die B35 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 20.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.