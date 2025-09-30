4 Mio. Euro Schulden: NÖ-Unternehmen schließt

Am 26. September hat die Heavylog Transport & Logistik GmbH von sich aus einen Konkursantrag gestellt, vermeldete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). 41 Mitarbeiter werden voraussichtlich ihre Jobs verlieren.

Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der H & B Holding GmbH, die in Sonder- und Schwertransporten, Lagerung, Betriebsübersiedlungen sowie Maschinentransporte im Inland tätig ist. Laut AKV vorliegenden Unterlagen hat Heavylog Passiva von rund 4,158 Millionen Euro, bei Aktiva von gerade einmal 19.000 Euro.

Der Firmensitz in Münchendorf (Bezirk Mödling) wurde bereits geschlossen, alle 41 Mitarbeiter sind von der Insolvenz direkt betroffen. Ob diese eventuell noch in der Mutterfirma untergebracht werden, ist aktuell nicht bekannt.

Bereits Sanierungsverfahren 2023

Eine Sanierung ist nicht geplant, ein Fortbestand wird ebenfalls ausgeschlossen und die Gesellschaft wird liquidiert werden. Als Grund gibt AKV an, dass bereits 2023 ein Insolvenzverfahren im Landesgericht Wiener Neustadt eröffnet wurde. Die Sanierungsplanquote sah 36 Prozent vor, die Gläubiger hatten eine "Barquote" von zehn Prozent erhalten, die weiteren Zahlungen konnten aber nicht finanziert werden.

"Trotz umfassender Sanierungsmaßnahmen" und "wider Erwarten", wie es die AKV nennt, blieben Einnahmen aus, die Personalkosten stiegen an und schlussendlich führte eine Vielzahl von Schadensfällen sowie die Forderungsausfallquote der Schwestergesellschaft XL-Kranlogistik GmbH zur Überschuldung.