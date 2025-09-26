Am frühen Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 4 bei Maissau im Bezirk Hollabrunn zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Horn, Mutter von fünf Kindern und Leiterin des Kindergartens in Sitzendorf an der Schmida, kam dabei ums Leben. Tiefe Trauer herrscht nun vor.

Die Verstorbene war erst vor Kurzem zur Leiterin des Kindergartens in Sitzendorf bestellt worden. Die Nachricht ihres plötzlichen Todes löste große Bestürzung in der Gemeinde aus. Zur Unterstützung der Hinterbliebenen haben Elternverein und Marktgemeinde ein Spendenkonto eingerichtet. Im Kindergarten wurde zudem ein Gedenkplatz geschaffen, an dem Kinder, Eltern und Kolleginnen mit Zeichnungen, Kerzen und persönlichen Erinnerungen Abschied nehmen können.

© FF Maissau

Zum Unfallgeschehen

Eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Horn lenkte am 22. September 2025, gegen 06.35 Uhr einen PKW im Gemeindegebiet von Maissau, Bezirk Hollabrunn, auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Horn kommend in Fahrtrichtung Wien. Sie befand sich alleine im Fahrzeug. Bei Strassenkilometer 37,3 (Maissauer Umfahrung) dürfte bei ihrem Fahrzeug ein technisches Problem aufgetreten sein, also musste sie dieses am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße abstellen. In diesem Bereich der Bundesstraße führen zwei Fahrspuren Richtung Wien. Nachdem die 42-Jährige den Pannendienst verständigt hatte, dürfte sie aus dem Wagen gestiegen sein und sich rechts neben das Fahrzeug gestellt haben.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd einen LKW mit Anhänger auf der Bundesstraße 4, ebenfalls aus Richtung Horn kommend, in Fahrrichtung Wien. Bei StrKm 37,3 Maissauer Umfahrung achtete der LKW-Lenker bei Beginn des zweispurigen Bereiches (Überholspur) im Rückspiegel auf die überholenden Fahrzeuge. Auch vor dem LKW begannen den Angaben des 64-Jährigen zufolge einige Fahrzeuge auf die Überholspur zu wechseln. Dabei dürfte der LKW-Lenker das zum Stillstand gekommene Fahrzeug der 42-Jährigen zu spät wahrgenommen haben. Auch durch eine Notbremsung mit dem LKW und einem Auslenkmanöver nach links konnte er einen Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindern.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw durch den Aufprall einige Meter nach vorne und die 42-Jährige in das Straßenbankett geschleudert, wo sie schwer verletzt zum Liegen kam. Der 64-Jährige und nachkommende Fahrzeuglenker führten sofort erste Hilfemaßnahmen durch. Die schwer verletzte 42-Jährige wurde von der Rettung Ziersdorf und dem Notarzt des Notarzthubschraubers versorgt. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der 42-jährigen feststellen.

Zur Versorgung der Angehörigen des Opfers und des Fahrzeuglenkers wurde das Kriseninterventionsteam verständigt. Nach der Bergung der Fahrzeuge wurde die Unfallstelle von der Straßenmeisterei Ravelsbach bezüglich ausgetretener Fahrzeugflüssigkeiten gereinigt. Die Sperre der Bundesstraße 4 konnte um 10:15 Uhr aufgehoben werden. Bei der Bergung der Fahrzeuge waren die FF Maissau, FF Ravelsbach, FF Sitzendorf und die FF Harmansdorf beteiligt.