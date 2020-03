50-Jährige von Ehemann angschossen

Verdächtiger meldete Vorfall selbst der Polizei.

Maria Taferl. In Maria Taferl im Bezirk Melk ist am Samstagabend eine 50-Jährige mit einem Gewehr angeschossen worden. Als tatverdächtig gilt ihr 61 Jahre alter Ehemann. Dieser wurde festgenommen, bestätigte die Polizei Sonntagfrüh. Das Opfer wurde mit Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, es befand sich nicht in Lebensgefahr.

Bluttat ging Streit voraus

Der Bluttat im Bezirk Melk ist nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ein Streit des Ehepaares vorausgegangen. Nach der Schussabgabe begab sich der Verdächtige zu einem Nachbarn und verständigte schließlich selbst die Exekutive. Bei der Festnahme leistete der 61-Jährige dem Sprecher zufolge keinen Widerstand.