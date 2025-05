69 Millionen Euro für Niederösterreichs Schulen und Kindergärten

Für NÖ Schul- und Kindergartenbauprojekte wurden durch den NÖ Schul- und Kindergartenfonds knapp 70 Millionen Euro genehmigt.

Im Laufe der Woche tagte unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds und genehmigte umfangreiche Unterstützungsleistungen für Gemeinden für deren Investitionen in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen.

"Insgesamt wurden Förderungen für 58 Bauvorhaben mit Baukosten über 100.000 Euro beschlossen. Die Höhe der anerkannten Kosten für diese Projekte beträgt rund 69 Millionen Euro. Weitere 333 Förderbeschlüsse betrafen Investitionsvorhaben unter 100.000 Euro an Bildungs- und Betreuungs-einrichtungen, die die Gemeinden planen und abwickeln. Die insgesamt 391 Vorhaben haben anerkannte Kosten in Höhe von 86,7 Millionen Euro und werden vom Land NÖ mit rund 28,4 Millionen Euro gefördert", so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Besonders erfreulich sei, dass wieder viele Beschlüsse in Zusammenhang mit der NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive stünden. Projekte für 30 zusätzliche Kindergartengruppen und 4 TBE-Gruppen wurden in der aktuellen Sitzung behandelt. "Die Beschlüsse in der Sitzung des Kuratoriums des NÖ Schul- und Kindergartenfonds zeigen, dass die NÖ Kinderbildungs- und Betreuungsoffensive in vollem Gang ist und die Gemeinden mitten in der baulichen Umsetzung von zusätzlichen Gruppen für Kinderbetreuung sind", erklärt die Landesrätin.