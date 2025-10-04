Alles zu oe24VIP
© Getty (Symbolbild)

Tragödie in Zwettl

70-Jähriger stirbt unter mysteriösen Umständen auf Waldviertler Straße

04.10.25, 12:15
Die Leiche und ein Auto wurden für die Ursachenermittlung sichergestellt.

Langschlag. Auf einer Privatstraße in der Waldviertler Marktgemeinde Langschlag (Bezirk Zwettl) ist in der Nacht auf Samstag ein 70-Jähriger ums Leben gekommen. Die Leiche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems zur Ursachenermittlung ebenso sichergestellt, wie ein Auto, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Vorerst blieb unklar, ob der Mann von dem Fahrzeug niedergestoßen worden oder auf der Straße gelegen war.

Ein 68-Jähriger am Steuer des Pkw will laut Polizei bemerkt haben, über ein Hindernis gefahren zu sein. In der Folge habe er den Leblosen auf der Straße liegend vorgefunden. Ein mit dem Autofahrer durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der 68-Jährige wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

