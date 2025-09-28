Alles zu oe24VIP
75 Jahre Landjugend Obritzberg-Rust
© Landjugend Obritzberg-Rust

Jubiläum

75 Jahre Landjugend Obritzberg-Rust

28.09.25, 14:52
Die Landjugend Obritzberg-Rust feierte ihr 75-jähriges Jubiläum bei strahlendem Wetter. Zum Festakt mit Blasmusik konnten Leiterin Lena Hohl und Obmann Patrick Vogl viele Gäste begrüßen. Nach dem Festakt sorgten Live-Bands und DJ Beathunter für allerbeste Stimmung. 

Unter den Festgästen für 75 Jahre Landjugend Obritzberg-Rust (im Bezirk St. Pölten und nicht im Burgenland) befanden sich auch Bürgermeisterin Daniela Engelhart (ÖVP), Vizebürgermeister Franz Hirschböck (ÖVP) und Feuerwehr-Unterabschnittskommandant Günter Dorner. Danach sorgte die Liveband "Alpenvorland-Power“ beim "Lumpentanz reloaded“ für beste Unterhaltung, ehe DJ Beathunter den Gästen kräftig einheizte. Die Stimmung war bestens, kein Wunder, dass die Veranstaltung bis in die Morgenstunden dauerte.

Patrick Vogl und Lena Hohl zogen eine positive Bilanz: "Wir möchten allen Gästen, Helferinnen und Helfern sowie Unterstützerinnen und Unterstützern ein großes Danke aussprechen und freuen uns auf die nächsten 75 Jahre!“

