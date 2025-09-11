79. NÖ Bauernbundwallfahrt steigt an diesem Wochenende

Zum 79. Mal geht es am 13. und 14. September 2025 an die Niederösterreichische Bauernbundwallfahrt nach Mariazell. Rund 200 Bäuerinnen und Bauern zelebrieren ihre Gemeinschaft und tanken Energie für die Ernte.

Bauernbundobmann LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf dankt allen Beteiligten, vor allem auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie der Stadt Mariazell: "Nur durch diesen gemeinsamen Einsatz wird die Wallfahrt jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis. Aus Liebe zum Land schaffen wir einen Ort der Begegnung und des Zusammenhalts."

Gemeinsam pilgern sie auf vier verschiedenen Routen von Niederösterreich in die Steiermark, mit der Samstags-Messe in der Basilika in Mariazell als Ziel. Am Sonntag hält dann Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld die Heilige Messe, die auch vom Bauernbund via Livestream übertragen wird. Pernkopf hält danach die traditionelle Wallfahreransprache.

Statement gegen NS-Terror

Ebenfalls am Programm stehen die Agape mit einem Platzkonzert und ein Kinderprogramm der Scheibbs-Bäuerinnen. NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek betont die Wichtigkeit: "Die Ernte erfordert viel Kraft, Ausdauer und Leidenschaft. Gerade in dieser intensiven Zeit ist die Wallfahrt die ideale Kraftquelle, um gemeinsam neue Energie zu schöpfen. Diese besondere Gemeinschaft und dieser Zusammenhalt im Bauernbund sind bei der Wallfahrt besonders spürbar."

Die Gründung der Bauernbundwallfahrt hat eine tiefgreifende Bedeutung. In ihrer KZ-Gefangenschaft haben Leopold Figl und Josef Reither den Bauern einst versprochen, mit ihnen nach Mariazell zu wandern, sobald Österreich vom Nationalsozialismus befreit ist.

Umso schöner, wenn die Wallfahrt auch heute noch Anklang findet, meint auch Pernkopf: "Besonders erfreulich ist, dass immer mehr junge Menschen und Familien an der Wallfahrt teilnehmen – ein starkes Zeichen für unsere Zukunft und für unsere Liebe zum Land."