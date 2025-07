98 Parker-Punkte katapultieren Dorli Muhr an die Weltspitze

Ein Wein aus Niederösterreich sorgt für internationales Staunen. Der Blaufränkisch vom Spitzerberg erhält 98 Punkte vom berühmten Robert Parker Wine Advocate.

Ein österreichischer Rotwein sorgt international für Furore. Der Blaufränkisch Ried Spitzerberg Obere Spitzer 1ÖTW 2022 aus dem Weingut von Dorli Muhr erhielt vom Robert Parker Wine Advocate sensationelle 98 Punkte. Noch nie zuvor wurde ein heimischer Rotwein so hoch bewertet. Kritiker Stephan Reinhardt lobt ihn als "vollmundig, seidig und sehr elegant", mit floralen Aromen, Toast- und Tabaknoten, salziger Würze und großem Reifepotenzial.

Die Lage am Spitzerberg in Carnuntum bringt auf kargem Kalkboden und unter stetigem Wind elegante, tiefgründige Weine hervor. Muhr bewirtschaftet die Fläche biologisch, mit reduziertem Ertrag und viel Handarbeit.

Auch andere Lagen ihres Guts erzielten Spitzenwerte. "Obere Roterd" kam auf 97 Punkte, "Liebkind" auf 96, "Ried Spitzerberg" auf 95 und selbst der Ortswein "Prellenkirchen Samt & Seide" Seide erreichte 91+. Die Fachwelt zeigt sich beeindruckt von Struktur, Würze und Reifepotenzial.

Zwanzig Jahre Konsequenz

Was heute weltweit gefeiert wird, begann 2002 als privates Projekt. Dorli Muhr wollte 500 Flaschen für Freunde keltern, wie ihr Vater es früher tat. Alte Rebanlagen am Spitzerberg erweckten ihre Neugier. Obwohl Verkäufer sie für verrückt hielten, kaufte sie nach und nach die steilen Parzellen. Heute betreut sie zwölf Hektar mit großem Aufwand. Die Pflege erfolgt individuell, jede Rebe wird genau beobachtet. "Hohe Ernteerträge tun ihm nicht gut, deswegen eignet sich Blaufränkisch nicht für Billigweine“, sagt Dorli Muhr. Im Keller wird extrem schonend gearbeitet, ohne Pumpen. Stattdessen wird per Hand untergetaucht und mit den Füßen gestampft.

Internationale Anerkennung

Drei Jahre reifen ihre Lagenweine, bevor sie auf den Markt kommen. Zwei davon im Fass, ein weiteres in der Flasche. Die Weine sind langlebig, frisch und alkoholisch moderat - ein Vorteil in Zeiten klimatischer Umbrüche. "Das Herstellen von Fine Wines steht im Gegensatz zur Schnelllebigkeit unserer Zeit", sagt Dorli Muhr. Ihre Blaufränkisch-Weine sind inzwischen in 24 Ländern vertreten, vor allem in der Spitzengastronomie. Mit dieser 98-Punkte-Bewertung hat der Spitzerberg endgültig seinen Platz unter den großen Weinbergen Europas erobert.