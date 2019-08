Anhänger-Drama: Kinder trugen keinen Helm

Korneuburg. Eine unfassbare Unfalltragödie schockt das ganze Land: eine Mutter verliert bei einem Horror-Crash ihre beiden Töchter. Sonntagabend 20.50 Uhr – knapp eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang in der Volldämmerung – auf der B 19 (Tullnerfeld Straße). Dort war die 38-jährige Tamara S. (Name geändert) aus Tulln mit ihrem E-Bike-Gespann, das aus einem E-Moped der Marke Ztech und einem doppelspurigen Anhänger bestand, von Gaisruck kommend in Richtung Tulln unterwegs.

Im Anhänger saßen ihre beiden Töchter – 1 und 4 Jahre alt, beide trugen keinen Helm – sowie zwei Chihuahua-Hunde.

Suche nach Unfallursache: war Anhänger ausreichend beleuchtet?

Ermittlungen gegen Mutter und Unfall-Lenker. Ob der Anhänger hinten ausreichend beleuchtet war oder ob er das Rücklicht des E-Mopeds verdeckte, ist jetzt ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Frage, ob der hinter ihnen fahrende Wiener in einem Ford Focus zu schnell unterwegs war oder das E-Bike zu nah und knapp überholte. Oder ob der 60-Jährige keine Chance hatte, noch zu reagieren.

Crash: 1-Jährige sofort tot, 4-Jährige verstarb im Spital