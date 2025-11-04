Mama kleidet ein? Deutsche Olympia-Stars mit peinlichem Angler-Outfit

Eine Woche nach dem Olympia-Look der Österreicher präsentiert auch Deutschland seine Outfits. Die Kleidung ist durchaus als spannend zu bezeichnen, dabei sehen die deutschen Olympioniken eher aus wie Angler und nicht wie Wintersportler.

Ausgerüstet wird Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina (6. bis 22. Februar 2026) von Adidas. Ob die Outfits gelungen sind oder nicht, das muss wohl jeder für sich entscheiden.

© Team Deutschland/adidas/Max Galys

Der deutsche Sportausrüster wollte sich jedenfalls am Stil der Jugend orientieren, mit sehr weit geschnittenem Look. "Die Kollektion zeigt außerdem sichtbare Einflüsse der jüngeren Generation: neue, lockere Silhouetten, variable Passformen und eine größere Auswahl an Accessoires. Das macht sie nicht nur funktional, sondern auch vielseitig kombinierbar", heißt es im Adidas-Statement.

© Team Deutschland/adidas/Max Galys

Ob die Olympioniken Eisfischen gehen werden, kann nicht abschließend geklärt werden. Die passende Kleidung dürften sie aber haben, denn zur Eröffnungsfeier am 6. Februar im San Siro (Mailand) wird Deutschland im Reißverschluss-Poncho und mit Anglerhut einlaufen.

© Team Deutschland/adidas/Max Galys

Natürlich ist die Farbpalette Rot, Schwarz und Gelb und soll dabei das olympische Feuer repräsentieren. Das Sortiment reicht von funktionell bis modisch und besteht aus 70 Kleidungsstücken. Die Wettkampfkleidung wird eher dunkel gehalten sein, die Freizeitkleidung darf dafür sehr bunt daherkommen, so Adidas.