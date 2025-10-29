100 Tage bis Olympia in Cortina - Eishockey-Arena unter Zeitdruck

Der Countdown läuft: In 100 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Die Organisatoren stehen unter Zeitdruck - die Eishockey-Arena muss noch fertig werden. Italien will mindestens 18 Medaillen holen.

© getty

In genau 100 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die Organisatoren stehen unter Zeitdruck: Die neue Eishockey-Arena im Südosten Mailands muss bis Februar fertig werden. "Wir wussten, dass die Arena nur sehr knapp vor den Spielen übergeben werden kann, aber sie wird rechtzeitig fertig - weil es keine Alternative gibt", sagte CEO Andrea Varnier.

© Getty

Testevent im Jänner geplant

Anfang Jänner soll ein Testwettbewerb in der neuen Arena stattfinden. Das Stadion wird 14.000 Sitzplätze haben und die Finalspiele im Eishockey beherbergen. Nach den Spielen wird sie zu einer multifunktionalen Arena umgebaut.

Italien mit hohem Medaillenziel

Das Land will sportlich glänzen: Mindestens 18 Medaillen sind das Ziel, eine mehr als 2022 in China. "Diese verbleibenden 100 Tage brauchen wir komplett", gestand Organisationschef Giovanni Malago.

Großes Interesse an Spielen

Bereits 800.000 Tickets wurden verkauft. Rund 2.900 Athleten aus aller Welt werden erwartet. Die Spiele erstrecken sich über drei Regionen: Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol.