Die Straf-Akte des Frauen-Killers

Die Hintergründe und Details zu dem 5. Frauenmord in Folge in Österreich sind geradezu klassisch. Das Opfer: eine Frau, die sich aus den Fesseln einer viel zu engen Welt (aus strengem Glauben und Unterdrückung) lösen will. Der mutmaßliche Täter: ein Mann mit wenig Selbstwertgefühl (alle nennen ihn nur „den kleinen Dicken“), der seine ganze Wut und Kontrolle auf die Familie und seine Frau projiziert. Und so lange Terror und Gewalt zu Hause ausübt, bis sich die Gattin trennt – was er erst recht nicht verkraftet. Am Ende passte Xhemajl M. seine Frau Zhemire – zu der er in der einst gemeinsamen Wohnung in Kirchberg am Wagram schon zum zweiten Mal Betretungsverbot hatte – beim Einkauf vor einem Supermarkt in Tulln ab. Mit einem 20-Zentimeter-Dolch stach er mehrmals in den Hals der Frau, die trotz Reanimation und vor den Augen Dutzender Zeugen vor Ort verblutete.

Die beiden Söhne, zu denen „Xhemo“ (sein Spitzname) auch Kontaktverbot hatte und die die Mutter von der Nachmittagsbetreuung nach der Schule abholen wollte, mussten die Tat nicht mit ansehen. Sie müssen aber intensivpsychologisch betreut werden.

Bruder: "Er hat die ganze Familie zerstört"

Die Verwandten in der Heimat werden sich wohl um die beiden Buben des mazedonischen Paares kümmern müssen. ÖSTERREICH sprach mit dem Bruder des Dolch-Killers, der Polizist in Skopje ist. Er spricht davon, dass die schreckliche Tat „die ganze Familie zerstört hat“. Und dass die Eltern und auch die Geschwister furchtbar darunter leiden, was „Xhemo“ nicht nur dem eigentlichen Opfer, sondern auch ihnen, einer rechtschaffenen muslimischen Familie, angetan hat.

Die Hintergründe, warum der Mitarbeiter einer Firma für Fassadenputz und Wärmeschutz die Bluttat begangen hat, deuten die Hinterbliebenen nur an: „Casinos und falsche Freunde.“ Der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll demnach schwer spielsüchtig sein, das Gehalt verjubelt und deshalb mit der Frau immer heftig gestritten haben.

Täter war amtsbekannt – Hinweise auf Islamismus

Der letzte Funke, der das amtsbekannte „Häferl“ mit offenbar islamistischen Tendenzen (siehe Story unten) zum Überlaufen brachte, war laut Insider-Infos, dass der 36-Jährige, der regelmäßig die Moschee in Krems besuchte, seine Söhne nicht mehr sehen durfte. Auf Facebook postete er wenige Tage vor dem Angriff noch ein Foto, das zeigt, wie er unerlaubterweise seinen Sohn besucht, der im Krankenhaus behandelt wird. Zur Tat an seiner Frau ist Xhemajl M. grundsätzlich geständig. Er wurde an die Justiz in St. Pölten überstellt. (kor)