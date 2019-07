Von Stapler angefahren – 16-Jährige schwer verletzt

Gresten. Eine Ferial-Praktikantin ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Gresten (Bezirk Scheibbs) schwer verletzt worden. Die 16-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wurde auf einem Firmengelände von einem Stapler angefahren und zu Boden gestoßen, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Die Jugendliche wurde mit schweren Blessuren am linken Bein von einem Notarzthubschrauber in ein Linzer Spital geflogen.