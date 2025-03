A21 beim Knoten Vösendorf wird ab Montag saniert

Die Bauarbeiten starten am nächsten Montag und dauern bis Ende Oktober an. Vereinzelte Spursperren sind an den Wochenenden geplant.

Nächsten Montag startet die Sanierung der Wiener Außenring Autobahn (A21) beim Knoten Vösendorf (Bezirk Mödling). Die Bauarbeiten laufen bis Ende Oktober. An den Wochenenden werden vereinzelt Spuren gesperrt, teilte die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung mit. Erneuert wird die Fahrbahn vom Beginn der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) bis zur Triesterstraße in beiden Richtungen. Die Baustelle wird nach der Winterpause wieder eingerichtet. Zunächst wird bis Ende Mai auf den Brücken über die Südautobahn (A2) u.a. der Asphalt erneuert. An den Wochenenden wird je Fahrtrichtung vereinzelt nur eine Spur zur Verfügung stehen. Von Juli bis Oktober wird die Fahrbahndecke im Freilandbereich saniert. Je Richtung werden zwei Spuren offen sein, wobei diese verengt geführt werden. Die Auf- bzw. Abfahrten von und auf die A21 bleiben offen. Sie werden jedoch teilweise ebenfalls verengt geführt. Im Zuge von Verkehrsphaseneinrichtungen und -umstellungen kann es zu Rampensperren in der Nacht kommen. Von April bis Juli werden die Brücken über die Triesterstraße und den Wiener Lokalbahnen instand gesetzt, hier sind nächtliche Spursperren geplant.