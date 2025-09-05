Abschied für Österreichs längstdienende Bürgermeisterin

Lisbeth Kern übergibt das Bürgermeisteramt in Petzenkirchen im Bezirk Melk im Februar 2026 an SPÖ-Parteikollegen und EU-Abgeordneten Günther Sidl. Kern blickt auf eine 30-jährige Amtszeit zurück.

Österreichs längstdienende Bürgermeisterin hat ihren Rücktritt angekündigt. Lisbeth Kern (SPÖ), als Ortschefin von Petzenkirchen (Bezirk Melk) seit 1996 im Amt, wird die Funktion im Februar 2026 an ihren Parteikollegen, den EU-Abgeordneten Günther Sidl, übergeben. "Es war mir eine Ehre - und fast immer auch eine Freude - für Petzenkirchen und seine Menschen tätig zu sein", bilanziert die scheidende Bürgermeisterin.

Die 69-Jährige wurde insgesamt sechs Mal als Ortschefin bestätigt. "Ich bin jetzt seit 44 Jahren in der Kommunalpolitik engagiert und konnte in dieser Zeit viele wichtige Projekte umsetzen und schöne Erfahrungen machen", sagt Kern, Trägerin der Victor-Adler-Plakette, der höchsten SPÖ-Auszeichnung. Die Jahre seien "wie im Flug vergangen".

"Echte Lebensaufgabe"

Sidl, der in einer Gemeinderatssitzung im kommenden Februar als Nachfolger vorgeschlagen wird, sieht das Bürgermeisteramt als "eine echte Lebensaufgabe und allergrößte Ehre". Der 50-Jährige ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, zuvor war er von 2013 an Landtagsabgeordneter. 2023 wurde Sidl gemeinsam mit Wolfgang Zwander Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich. Diese Funktion übt der EU-Abgeordnete ehrenamtlich aus.