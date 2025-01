Abzocke an der Autobahn: Warum Spritpreise dort explodieren!

Urlauber aufgepasst: Die Spritpreise an den Autobahnen sind ein Hammer. Mit bis zu 28 Euro Aufschlag wird an Autobahntankstellen laut ARBÖ abgezockt.

Pünktlich vor Beginn der Semesterferien zeigt eine aktuelle Erhebung des ARBÖ Niederösterreich, was Autofahrer längst wissen: Die Spritpreise an Autobahnen sind unverhältnismäßig hoch. Wer auf dem Weg in den Urlaub an einer Autobahntankstelle 50 Liter Diesel oder Eurosuper tanken möchte, zahlt im Schnitt satte 28 Euro drauf. "Dieser Preisaufschlag an den Autobahnen und Schnellstraßen ist aus Sicht des ARBÖ eine Frechheit und lässt sich auch nicht nachvollziehbar erklären. Das ist eine Abzocke. Die Ölkonzerne holen sich von den Autofahrern ein schönes Körberlgeld. Deshalb sollte man Tankstellen an den Autobahnen oder Schnellstraßen meiden und nur im Notfall anfahren!" meint ARBÖ Niederösterreich-Präsident Franz Pfeiffer.

Erschreckende Preisunterschiede

Der Preisvergleich von Spritpreisen an drei Standorten in Niederösterreich zeigt, wie drastisch der Unterschied tatsächlich ist:

Bezirk Wiener Neustadt:

A2 bei Wiener Neustadt: Diesel & Eurosuper: 2,129 Euro/Liter

B17 nahe Wöllersdorf: Diesel: 1,573 Euro, Eurosuper: 1,543 Euro

Preisunterschied: bis zu 29,30 Euro bei einer 50-Liter-Tankfüllung!

Bezirk Mistelbach:

A5 bei Hochleiten: Diesel & Eurosuper: 2,129 Euro/Liter

Mistelbach Ort: Diesel: 1,577 Euro, Eurosuper: 1,544 Euro

Preisunterschied: bis zu 29,25 Euro!

St. Pölten:

Raststation an der A1: Diesel & Eurosuper: 2,129 Euro/Liter

St. Pölten Porschestraße: Diesel: 1,569 Euro, Eurosuper: 1,514 Euro

Preisunterschied: bis zu 30,75 Euro!

(Erhebung am 29. Jänner 2025 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr.)

ARBÖ fordert Maßnahmen

Pfeiffer fordert daher den nächsten Infrastrukturminister auf, die Bundeswettbewerbsbehörde einzuschalten, um die Ursachen dieser enormen Preisunterschiede zu untersuchen. Angesichts der extremen Abzocke empfiehlt der ARBÖ allen Urlaubern Autobahntankstellen zu meiden und sich vor geplanten Reisen über möglichst günstige Tankmöglichkeiten zu informieren.