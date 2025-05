Adrenalin, Action, Alpenpower: Schneeberg wird zur Mountainbike-Hochburg

In Losenheim startet eines der spannendsten Tourismusprojekte der kommenden Jahre. Mit dem Alpen Bikepark Schneeberg entsteht ein actionreiches Erlebnisareal für Mountainbiker.

Vor der mächtigen Kulisse des Schneebergs fiel der symbolische Start für ein Projekt, das die Region verändern soll. Im Puchberger Ortsteil Losenheim entsteht in den kommenden Monaten ein Bikepark, der seinesgleichen sucht. Insgesamt zehn Kilometer Trails und Lines von flowigen Anfänger-Strecken bis zu knallharten Downhill-Passagen sollen bis Frühling 2026 bereitstehen. "Mit dem Alpen Bikepark Schneeberg katapultieren wir den Freizeit-Tourismus am Schneeberg ab dem Frühjahr 2026 in eine neue Ära“, erklärt Niederösterreichs Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

In drei Ausbaustufen werden bis 2028 sieben Trails und Lines für den Alpen Bikepark Schneeberg gebaut. © NÖVOG/kosaplaner ×

Der Park nutzt die bestehende Infrastruktur der Schneeberg Sesselbahn. Nachhaltig, naturnah, innovativ. Das Stationsgebäude wird zum Shop&Rent umfunktioniert, Holz aus der Region dominiert die Bauweise. Schon jetzt ist klar: Das Projekt soll kein Schnellschuss sein. Es wächst in drei Etappen bis 2028 auf 15 Kilometer Gesamtstrecke an.

Botschafter mit Weltformat

Kein Geringerer als Freeride-Legende Clemens Kaudela wird das Herzstück des Bikeparks mitgestalten. Als erster Österreicher bei der Red Bull Rampage ließ er weltweit aufhorchen. Jetzt bringt er sein Know-how in die heimische Bergwelt ein. „Gerade in meiner Funktion als Sportlandesrat freut es mich umso mehr, dass wir mit Clemens einen Botschafter gewinnen konnten, der mit Herzblut sein Bike fährt und trotz seiner weltweiten Bekanntheit seinem Heimatbundesland Niederösterreich so stark verbunden ist“, betont Landbauer.

Die NÖVOG Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll (außen links & rechts), Puchbergs Bürgermeister Christian Dungl, LH-Stellvertreter Udo Landbauer und der Geschäftsführer der Schneeberg Sesselbahn Hubert Resch haben gemeinsam mit dem Markenbotschafter Clemens Kaudela (am Bike) den Startschuss für den Baubeginn des Alpen Bikeparks Schneeberg gegeben. © NÖVOG/Bollwein ×

Kaudela ist mehr als ein Name. Er ist Motor, Mentor, Markenbotschafter. Schon beim Bau packt er mit an, formt Linien, plant Sprünge, modelliert Kurven. Was hier entsteht, ist kein Standard-Bikepark von der Stange. Es ist ein Gelände, das von Profis für Profis und Familien zugleich konzipiert wird.

Ein Turbo für die Region

Die Erwartungen sind hoch. Die wirtschaftlichen Hoffnungen groß. Bis zu 25.000 zusätzliche Besucher jährlich, 3.000 bis 5.000 Nächtigungen und bis zu acht neue Arbeitsplätze. Das sind die Zahlen, die der Bikepark mit sich bringt. Und er ist Teil eines noch größeren Plans. Das Regionsprojekt "Mountainbike Region Schneebergland“ soll das gesamte Gebiet zur attraktiven Ganzjahresdestination für Zweirad-Fans machen. Was heute mit dem offiziellen Spatenstich beginnt, soll morgen den Tourismus in Niederösterreich neu definieren.