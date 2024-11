Adventmärkte: Polizei nimmt Alko-Lenker ins Visier

Niederösterreichs Polizei wird in den kommenden Wochen verstärkt auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten im Bundesland präsent sein.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich verstärkt in der Adventszeit ihre Präsenz auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten im Bundesland. Uniformierte und zivile Bedienstete werden verstärkt unterwegs sein, um für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu sorgen.

400 Anzeigen im Vorjahr

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Verkehrssicherheit gelegt. Bei Routine- und Schwerpunktkontrollen wird verstärkt auf Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr geachtet. Im Dezember der letzten Jahre hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich durchschnittlich 30.000 Alkovortestkontrollen durchgeführt und dabei rund 400 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer erstattet.

Wer die Adventmärkte genießen will, sollte sich vor dem Besuch Gedanken über eine sichere Heimfahrt machen, frei nach dem Motto "don`t drink and drive". Das erspart Ärger, Kosten und schützt im besten Fall sogar Leben. Gerade auf gut besuchten Weihnachtsmärkten kommt es immer wieder zu Taschendiebstählen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich appelliert daher an alle Besucherinnen und Besucher, auf ihre Wertsachen zu achten.