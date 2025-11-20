Alles zu oe24VIP
Adventmarkt Münchendorf: Advent im Hof – Weihnachtszauber mit regionalem Handwerk & Genuss
Weihnachtsmarkt NÖ

Adventmarkt Münchendorf: Advent im Hof – Weihnachtszauber mit regionalem Handwerk & Genuss

20.11.25, 09:19
Stimmungsvoller Treffpunkt in Münchendorf: Die Adventzeit hat viele Traditionen – doch kaum eine verbindet Menschen so sehr wie ein gemeinsamer Besuch am Adventmarkt. Beim "Advent im Hof in Münchendorf" wird diese besondere Atmosphäre lebendig: gemütlich, regional und voller Genussmomente.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist in Münchendorf besonders spürbar, wenn der „Advent im Hof“ seine Tore öffnet. Regionale Ausstellerinnen und Aussteller, duftende Kulinarik und musikalisches Rahmenprogramm machen den Adventmarkt zu einem beliebten Treffpunkt für Familien, Freunde und Nachbarn.

Regionale Vielfalt genießen
Handwerk, Geschenke & Kulinarik: An den Advent-Wochenenden  lädt man zum "Advent im Hof" zum gemütlichen Verweilen ein – mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und winterlichen Spezialitäten.

Kinderbasteln & Familienprogramm
Am Fr., 28.11. von 15.00 bis 18.00 Uhr gestalten der Elternverein und die Pfarre ein kreatives Kinderbasteln, bevor um 18.00 Uhr der Markt offiziell startet.
An allen Sonntagen sorgt die SCM Jugend für ein familienfreundliches Programm – jeweils ab 16.00 Uhr.

Öffnungszeiten im Überblick
• Fr., 28.11. – 18.00 bis 22.00 Uhr; ab 19 Uhr sorgen d"Die Punschkrapferl" für Weihnachtsstimmung
• Sa., 29.11. – 18.00 bis 22.00 Uhr
• So., 30.11. – ab 16.00 Uhr (SCM Jugend)

• Fr., 5.12. – 18.00 bis 22.00 Uhr; ab 19 Uhr Sax Christmas mit Filip Kamieniarz
• Sa., 6.12. – 18.00 bis 22.00 Uhr; um 18.30 kommt der Nikolaus 
• So., 7.12. – ab 16.00 Uhr (SCM Jugend)

• Fr., 12.12. – 18.00 bis 22.00 Uhr; ab 19 Uhr Swingende Stimmen im Advent• Sa., 13.12. – 18.00 bis 22.00 Uhr; Konzert in der Kirche "Terzetto La Felicita"• So., 14.12. – ab 16.00 Uhr (SCM Jugend)

