Alkolenkerin verursachte auf B1 Frontalcrash

Ein Transporter und ein Pkw kollidierten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der B1 bei Gerersdorf. Ersthelfer waren unmittelbar zur Stelle. Wie sich Dienstagvormittag herausstellte, war die Autolenkerin alkoholisiert.

Die B1 in Gerersdorf im Bezirk St. Pölten war am späten Montagabend wegen eines Unfalls gesperrt. In einer leichten Kurve kollidierten ein Pkw und ein Transporter frontal. Zwei Ersthelfer waren unmittelbar nach dem Unfall zur Stelle und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Alkolenkerin und Beifahrerin verletzt

Wie nun bekannt wurde, hatte eine 59-Jährige aus Oberösterreich den Unfall verursacht. Vermutlich war sie abgelenkt, sie geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Weiters heißt es, dass die Lenkerin alkoholisiert war. Sie und die 36-Jährige Beifahrerin wurden verletzt.

Die beiden verletzten Frauen wurden vom herbeigerufenen Roten Kreuz und Samariterbund sowie einem Notarztteam versorgt und ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Neben der 36-Jährigen hatte sich auch deren 43-jähriger Lebensgefährte aus dem Bezirk St. Pölten in dem Auto befunden. Er blieb unverletzt.

Anzeigen bei Staatsanwaltschaft und BH

Der 59-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Frau aus dem Bezirk Perg wird bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Im Einsatz standen die Feuerwehren Gerersdorf und Prinzersdorf, mehrere Rettungsteams sowie die Polizei.