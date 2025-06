Neubau auf alter Westbahnstrecke: Eingleisiger Betrieb bis Jahresende

Der Bahnhof in Maria Anzbach wird neu gebaut: Der eingleisige Betrieb führt auf der alten Weststrecke zu geänderten Abfahrtszeiten für Züge Richtung Wien und Schienenersatzverkehr. Gebaut wird von Juni bis voraussichtlich Dezember.

Der Neubau des Bahnhofs in Maria Anzbach geht in die heiße Phase. Ab dem heutigen Montag läuft der Zugverkehr bis voraussichtlich 14. Dezember nur noch eingleisig. Das bedeutet: Verspätungen, Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr für Pendler und alle übrigen Fahrgäste in beide Richtungen, Wien und St. Pölten.

© ÖBB Wexplore ×

In den ersten drei Monaten fahren alle Züge vom alten Bahnsteig 1 ab, ganz gleich in welche Richtung. Ab dem 8. September wird dann auf den neuen Bahnsteig 2 umgestellt. Auch die neue Zufahrtsstraße beim Ortseingang soll bis dahin freigegeben werden, inklusive erster Auto- und Fahrradstellplätze.

© ÖBB Feuchtenhofer ×

Nicht nur Fahrgäste, auch Fußgänger sind von den Bauarbeiten betroffen. Der bisherige Durchgang wird umgestaltet und ist zeitweise komplett gesperrt – Umleitungen führen über die Schwabstraße und Kronesstraße. Auch der Fußweg entlang der Gleise wird dann nicht mehr nutzbar sein.

Fahrplanänderungen ab 9. Juni

Züge der Linie REX 51 in Fahrtrichtung Wien fahren in allen Bahnhöfen und Haltestellen ab St. Pölten Hbf. um 13 Minuten später ab. Die Ankunft in Wien Westbahnhof ist um 19 Minuten später.

fahren in allen Bahnhöfen und Haltestellen ab St. Pölten Hbf. um 13 Minuten später ab. Die Ankunft in Wien Westbahnhof ist um 19 Minuten später. Züge der Linie REX 51 in Fahrtrichtung St. Pölten fahren planmäßig.

fahren planmäßig. Züge der Linie REX 50 ("Wienerwald Sprinter") fallen in diesem Zeitraum aus.

("Wienerwald Sprinter") fallen in diesem Zeitraum aus. Die Züge der Linie S50 mit Start bzw. Ziel in Eichgraben-Altlengbach werden zwischen Rekawinkel und Eichgraben-Altlengbach in beiden Richtungen als Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

werden zwischen Rekawinkel und Eichgraben-Altlengbach in beiden Richtungen als Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Züge der Linie S50 mit dem Ziel- und Ausgangsbahnhof Neulengbach fahren planmäßig, außer die S50 mit der Planabfahrt 05:12 Uhr von Neulengbach. Diese Verbindung wird ebenfalls als Schienenersatzverkehr bis Rekawinkel geführt.

Darüber hinaus kommt es in einzelnen Nächten zu weiteren Einschränkungen, wie es auf der ÖBB-Website heißt. Die Fahrgäste werden daher gebeten, sich rechtzeitig vor dem Fahrtantritt zu informieren, ob ihre Reiseverbindung von den Änderungen betroffen ist.

Inbetriebnahme im Dezember

Damit der neue Bahnhof Maria Anzbach ab Dezember auch sämtliche Ansprüche moderner Mobilität erfüllt, wird er rund 270 Meter Richtung Wien gerückt und im Bereich der geraden Strecke neu gebaut. Ein neuer Personendurchgang wird die beiden Bahnsteige verbinden, die entweder per Treppe oder mit je einem Aufzug zu erreichen sind.

© ÖBB Feuchtenhofer ×

Die Zufahrt erfolgt über eine neue Aufschließungsstraße mit begleitendem Geh- und Radweg, die beim Kreisverkehr am Ortseingang abzweigt. Da im neuen Haltebereich keine Querneigung vorhanden ist, erhöhen sich die Sicherheit für die Fahrgäste und der Komfort beim Ein- und Aussteigen. Geplante Inbetriebnahme ist im Dezember.