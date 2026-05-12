APG-Umspannwerk Ernsthofen: Modernisierung auf Kurs

APG investiert 140 Millionen Euro in die Generalerneuerung des Umspannwerks Ernsthofen. Die Arbeiten verlaufen planmäßig, die neue APG-Warte wurde erfolgreich in Betrieb genommen.

Im Bezirk Amstetten läuft eines der größten Strom-Projekte Österreichs auf Hochtouren! Das APG-Umspannwerk Ernsthofen - eines der wichtigsten Stromkreuze des ganzen Landes - wird von Grund auf modernisiert. Ohne dieses Werk läuft in weiten Teilen von Niederösterreich und Oberösterreich buchstäblich nichts - es versorgt Amstetten, Steyr, Wels und sogar die Linzer Stahlproduktion!

Die Zahlen sind gigantisch

© APG / Niklas Stadler

Die Modernisierung der riesigen 220-kV-Schaltanlage - 70.000 Quadratmeter, also etwa zehn Fußballfelder - ist in vollem Gange. Was dafür gebraucht wird, ist atemberaubend: 30.000 Kubikmeter Beton, 110.000 Kubikmeter Erdbewegung und 1.400 Tonnen Stahl! APG-Chef Gerhard Christiner ist stolz: "Alle Arbeiten verlaufen plangemäß und sind dementsprechend auf Kurs."

Fertig erst 2029 - aber schon jetzt ein Meilenstein

Das Projekt läuft seit 2017 in drei Etappen. Die 110-kV-Anlage ist bereits seit 2022 fertig. Bis 2029 soll alles abgeschlossen sein. Dann sorgen gleich zehn Hochleistungs-Transformatoren für sichere Stromversorgung.

Brandneue Digital-Warte in Betrieb

Frisch eröffnet: Die völlig neu errichtete, voll digitalisierte regionale Steuerungswarte im Werk. Von hier aus werden künftig 700 Steuerungskomponenten in der gesamten Region überwacht - für maximale Sicherheit beim Strom!