Mann konnte sich bei starkem Sturm nicht selbst aus misslichen Lage befreien.

Nicht alltäglicher Feuerwehreinsatz im Bezirk Mödling: Auf Höhe des achten Stockwerks eines Bürogebäudes in Maria Enzersdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter in einer Fensterputz-Gondel festgesessen. Der Mann hatte sich nach Angaben des Bezirkskommandos bei starkem Sturm nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien können. Er wurde von Helfern gerettet.