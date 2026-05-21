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Asbest
© APA/GREENPEACE

Belastetes Material

Asbest-Alarm in Niederösterreich

Von
21.05.26, 16:43
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Asbest an drei Stellen in Neunkirchen gefunden. 

In Neunkirchen sind laut Angaben der Stadtgemeinde bei Untersuchungen von Schotter an drei Stellen geringe Mengen Asbest festgestellt worden.

Das belastete Material werde noch am (heutigen) Donnerstag fachgerecht entsorgt, wurde betont. Als Vorsichtsmaßnahme sollen alle Kreisverkehre, Spielplätze und Schotterwege auf "augenscheinlich belastetes Material" kontrolliert werden.

Bei den durch die Gemeinde in Auftrag gegebenen Analysen wurde eine geringe Asbest-Konzentration im Bereich des Barfußweges im Stadtpark festgestellt. Nach Bekanntwerden der Ergebnisse am Dienstag sei hier eine Absperrung und Abdeckung erfolgt. Weiters betroffen war Bruchschotter in zwei Kreisverkehren.

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