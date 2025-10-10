Asparn/Zaya mit neuer Kinderbetreuung

Gestern wurde der Zubau von einer Kindergartengruppe, einer Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe sowie eines Bewegungsraums in Asparn an der Zaya feierlich eröffnet.

"Danke an Bürgermeister Manfred Meixner und seinem Team aus Politik und Verwaltung, dass die Marktgemeinde Asparn an der Zaya tatkräftig in unsere Kinder investiert", so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können. Wir setzen hiermit gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Teschl-Hofmeister. Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 970.000 Millionen Euro unterstützt. Hinzu kommt eine Förderung aus der 15-a Vereinbarung in Höhe von 250.000 Euro.